Sarah Lombardi: So stellte sie Alessio ihren Roberto vor

schwebt auf Wolke Sieben!

Anfang Juni war es soweit: Sarah Lombardi machte ihr neues Liebesglück offiziell!

In Freund Roberto scheint die 25-Jährige nach der trennung von Ex ihren persönlichen Mr. Right gefunden zu haben - jetzt eröffnete sie gegenüber der Gala, dass der neue Mann auch bereits dem wichtigsten kleinen Mann in ihrem Leben vorgestellt wurde!

Bei der "Remus Night" auf Mallorca erklärte Sarah Lombardi:

"Also ich mein, Alessio ist mein Sohn, alle Menschen, die ich gerne habe oder die mir nahe stehen lernen natürlich auch Alessio kennen, das ist was ganz Natürliches und Normales."

Alessio lernt Roberto als den Freund seiner Mama kennen

Ihrem Sohnemann habe sie Roberto auch gleich als ihren Freund vorgestellt, so die Sängerin weiter.

Tja, es scheint, als wäre es zwischen Sarah Lombardi und ihrer neuen Liebe etwas Ernstes!