Sarah Lombardi: Stinksauer! Sie rastet öffentlich aus

steht schon seit vielen Jahren in der Öffentlichkeit. Obwohl sie es gewohnt ist, dass Paparazzi Fotos von ihr machen, bekam sie es nun gehörig mit der Angst zu tun.

Sarah Lombardi rastet aus

In ihrer -Story sitzt die Sängerin aufgebracht in ihrem Auto und schildert ihren Fans die Lage. „Langsam ist es wirklich nicht mehr lustig. Seit Tagen verfolgt mich irgend so ein komischer Fotograf", erklärt Sarah. „So langsam machen die mir auch echt Angst und die fahren mir schon die ganze Zeit hinterher. Die halten an, wenn ich anhalte. Jetzt bin ich wieder angehalten und die stehen hinter mir – mich nervt das!"

Deshalb entschließt sich die 27-Jährige kurzerhand dazu, die Fotografen zur Rede zu stellen. Wütend steigt sie aus und feuert: „Gibt es irgendeinen Grund, warum ihr mir hinterherfahrt?" Einer der Männer erklärt ihr, dass er bloß aktuelle Fotos von ihr machen möchte.

Zum Glück willigen die Fotografen ein, Sarah nun in Ruhe zu lassen. „Alles nur halb so schlimm“, versichert sie anschließend. „Sie haben sich entschuldigt und wollten mir natürlich keine Angst machen. Die machen ja auch irgendwie nur ihren Job.“

