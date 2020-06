Sarah Lombardi: Süße Glückwünsche von Pietro Lombardi

Süße Glückwünsche - auf die auch die Fans mit Begeisterung reagieren:

"Pietro, super Aktion und schöne Geste! Genau so müssen sich Eltern, auch wenn sie getrennt sind, benehmen. Respekt", schreibt ein User voller Bewunderung, "Schön geschrieben, Pietro! Sie ist und bleibt die Mutter deines Sohnes und es ist schön zu sehen und zu hören, dass ihr euch wieder besser versteht als vor einem Jahr!", findet auch ein anderer.

Tja, es scheint, als ob sich das ehemalige DSDS-Paar inzwischen wieder deutlich näher gekommen ist - so hat es sogar den Anschein, als ob Sarah Lombardi mit ihrem Ex Pietro in ihren Geburtstag hineinfeierte...