Sarah Lombardi: Süße Mama-Beichte

In der Vergangenheit wurde Sarah Lombardi von ihren Fans immer wieder für ihre Erziehungsmethoden kritisiert. Viele scheinen ihr immer noch nicht verziehen zu haben, dass sie Pietro Lombardi betrogen hat und suchen angestrengt nach einem Weg, die 25-Jährige zu verletzen.

Davon will die Sängerin allerdings nichts wissen und nimmt ihren Hatern mit einem süßen Facebook-Post den Wind aus den Segeln. „Nichts auf dieser Welt wird mich jemals glücklicher machen können. Ich bin so stolz auf diesen wundervollen Engel und nichts und niemand kann mir dieses Gefühl nehmen“, schreibt sie zu einem süßen Schnappschuss von sich und Söhnchen Alessio. „Es ist völlig unwichtig, was andere von mir als Mutter halten. Wichtig ist, dass ich dich unendlich liebe und du es weißt und spürst.“

Für Sarah zählt nur das Wohlergehen ihres 2-jährigen Sprösslings. „Wenn du dich dann morgens ganz fest an mich kuschelst und mir einen Kuss gibst, ist es für mich die allerschönste Bestätigung, dass ich, so viele Fehler ich auch haben mag, etwas im Leben genau richtig mache.“ Hach!