Sarah Lombardi: Dieses süße Update begeistert ihre Fans!

Welch niedliche Neuigkeit von ! Erst kürzlich begeisterte die Schönheit ihre Fans mit der süßen Botschaft, dass Sohnemann Alessio bald seinen ersten Kindertag erleben wird. Nun das freudige Update! Alessio soll, laut Sarah, jede Menge Spaß gehabt haben...

Pietro Lombardi: Lässt er jetzt Alessio im Stich?

Sarah Lombardi: Alessio ist nun im Kindergarten

Wie Sarah vor einigen Tagen ihren Fans berichtete, starten sie und Söhnchen Alessio nun in einen neuen Lebensabschnitt. Während Sarah und ihr Sohn ihren Alltag meist gemeinsam meisterten, wartet auf die nun ein neuer Tages-Rhythmus. Der Grund: Alessio besucht seit gestern den Kindergarten. Für Sarah und Alessio sicherlich sehr ungewohnt. Doch wie erging es dem süßen Spross von Sarah und an seinem ersten Kindergartentag?

Sarah Lombardi: So verlief Alessios erster Kindergartentag

Das Alessio einen guten Start in den Kindergarten hatte, verkündet Sarah ihren Fans nun via " ". So berichtet die Schönheit: "Alessio hatte heute seinen allerersten Kindergartentag und es war richtig cool. Es war eigentlich nicht lang, weil wir jetzt erst einmal in der Eingewöhnungsphase sind, und ich sollte mich dann auf einen Stuhl setzen und alles beobachten, aber Alessio war so in seinem Element." Besser hätte es wohl definitiv nicht laufen können!