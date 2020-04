Sarah Lombardi: Total verändert! So hat man sie noch nie erlebt

Seit „Dancing on Ice“ ist die Sängerin so fit wie nie. Und obwohl die Show und auch Sarahs Auftritte bei der „Holiday on Ice“-Tour längst vorbei sind, trainiert sie weiterhin jeden Tag so hart wie ein Sport-Profi. Hinter dem auffälligen Fitness-Wahn steckt allerdings wohl mehr als die pure Lust, sich auszupowern…

Noch nie hatte einen so aktiven Partner an ihrer Seite wie jetzt. Berufsbedingt ist der Fußballer natürlich in Topform. Kondition und kräftige Muskeln sind ein Muss für Julian – da muss Sarah sich schon anstrengen, wenn sie mithalten will.

Und so können auch die Einschränkungen der Corona-Krise nicht als faule Ausrede gelten: Die Zeit des sozialen Rückzugs verbringt Sarah bei ihrem Freund und dessen Familie im beschaulichen Dörfchen Buldern in Nordrhein-Westfalen, rund 20 Kilometer südwestlich von Münster. Und dort muss sie weiter ran, trotz der Umstände, und wird dabei von ihrem Personal Coach Julian auch noch mächtig getriezt. Da sämtliche Fitnessstudios derzeit Zwangspause haben, baute das Paar einfach die heimische Terrasse zum provisorischen Gym um, inklusive Fitnessbändern, Bällen und Gewichten. Und Sarah arbeitet brav ihre Übungen ab, von „Squat Push Press“ über „Down Hill Pushups“ zum „Side Plank Crunch“, natürlich nicht, ohne die Insta-Gemeinde daran teilhaben zu lassen. Ihre Anstrengungen werden anscheinend von Julian gefilmt, der seinen sportlichen Schützling auf diese Weise ganz genau im Blick hat.

Sarah Lombardi mutiert zum Sport-Freak

Doch mit dem Mucki-Programm lässt er es nicht genug sein. Nach der Quälerei im Privat-Gym muss Sarah in die Laufschuhe steigen, um an ihrer Ausdauer zu arbeiten. „Acht Kilometer Joggen. Vor oder nach dem Training. Workout mit Coach Julian“, lässt sie ihre Fans wissen, das klingt, als wäre sie ziemlich geschlaucht. Doch gejammert wird nicht (oder nur sehr leise): Sarah zieht den Büscher-Drill durch, bei Wind und Wetter. Und ist auch beim Essen extrem diszipliniert! Seit sie mit dem Fußballer zusammen ist, achtet sie noch sorgfältiger darauf, was sie zu sich nimmt und vor allem, was nicht auf den Teller kommt. Naschereien sind natürlich tabu, so schwer es auch fällt. Und wie schwer es ihr fällt, zeigte sich beispielsweise Anfang Februar, als man noch nach Südtirol reisen konnte, wo Sarah mit einigen Influencer-Kolleginnen am Buffet stand und sichtlich mit sich kämpfte. Während die anderen zuschlugen, schaute sie neidisch zu und verzichtete dann doch auf den gehaltvollen Kaiserschmarrn.

Sarah Lombardi & Julian: Jaa, jetzt ist es raus!

Offenbar will sie Julian um jeden Preis gefallen – und so die weibliche Konkurrenz ausbremsen. Schließlich träumen viele Ladys vom Glamour-Leben einer Spielerfrau, erfolgreiche Kicker wie Julian sind äußerst begehrt. Und Sarah macht kein Geheimnis daraus, dass sie gern die Kontrolle behält. Es wäre nicht das erste Mal, dass Eifersucht der beste Motivations-Trainer ist...