Sarah Lombardi: Tränen-Drama vor laufenden Kameras

Reddit this

Wenn Sarah Lombardi an die schwierige Geburt ihres Sohnes zurückdenkt, kann sie ihre Tränen nicht mehr zurückhalten...

Obwohl und Pietro mittlerweile kein Paar mehr sind, kümmern sie sich rührend um ihren gemeinsamen Sohn Alessio. Für die beiden steht das Wohl des Vierjährigen an erster Stelle. Doch der kleine Knirps hatte einen schwierigen Start.

Sarah Lombardi: Trennung! Alles aus mit Roberto - und DAS sagt Pietro

Sarah bricht in Tränen aus

In der Doku „Absolut Sarah Lombardi“ erinnert die Sängerin sich nun an die Geburt ihres Sohnes zurück und bricht dabei in Tränen aus. Alessio kam leblos zur Welt und musste reanimiert werden. Ein schrecklicher Schock für Sarah und Pietro!

„Als man uns dann erklärt hat, dass Alessio diesen Herzfehler hat… es war, als wenn ich innerlich zerbrechen würde, weil ich wirklich nie im Leben mit so etwas gerechnet habe“, erklärt die 27-Jährige unter Tränen.

Zum Glück lebt Alessio mittlerweile ein normales Leben. Heute erinnert seine Eltern nur noch eine OP-Narbe an den schwierigen Start...

Ausraster im Hotel! So hat man noch nie erlebt: