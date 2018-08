Sarah Lombardi: Traurige Beichte! Ihr wird alles zu viel!

hatte in der letzten Zeit einiges um die Ohren. Die Trennung von und die ganzen Anfeindungen wegen ihrer Affäre mit Michael T. machten der 25-Jährigen ganz schön zu schaffen. Bis heute leidet sie darunter...

Sarah Lombardi: Jetzt bestätigt sie die Baby-News!

"Jeder Tag mit Alessio ist Action"

Obwohl Sarah mit Freund Roberto wieder einen neuen Mann an ihrer Seite hat, ist das Mama-Leben nicht immer einfach. Das Sorgerecht für Sohn Alessio teilt sich mit Ex-Mann Pietro. Doch die meiste Zeit kümmert sich Sarah um den Kleinen. "Jeder Tag mit Alessio ist Action. Jeden Abend fühlt es sich an, als ob ich den Mount Everest bestiegen hätte. Ich würde schon sagen, dass, jetzt wo ich alleine bin, es viel anstrengender ist", gibt sie im Interview mit zu. "Jetzt verstehe ich die ganzen alleinerziehenden Mütter, die echt was leisten und so viele Dinge unter einen Hut bringen."

Sarah Lombardi: Die Haare sind ab!

Sarah macht eine Therapie

Die Situation ist für Sarah sogar so belastend, dass sie sich professionelle Hilfe geholt hat. Seit einiger Zeit besucht sie einmal die Woche den Psychologen Dr. Schmitz. Mit Erfolg! "Ich weiß noch, als ich das erste Mal hier saß, da war ganz klar mein Ziel, das ich Ende des Jahres wieder richtig glücklich sein will", sagt sie. "Auch, wenn ich weiß, da ist noch jede Menge zu tun, merke ich, dass ich auf jeden Fall glücklicher und auf dem richtigen Weg bin." Auch ihr Psychologe Dr. Schmitz sieht Fortschritte: "Sie ist bereit sich zu öffnen. Zu sagen: Da sind auch Dinge in mir, die unangenehm sind, ich bin aber bereit mich diesen Dingen zu stellen."

Besonders ihr ständiger Perfektionismus steht Sarah im Weg. Mittlerweile hat sie aber gelernt, die Dinge einfach laufen zu lassen "Wenn ich abends im Bett liege und sehe, dem Kleinen geht’s gut, da bin ich ein bisschen stolz, dass ich das auch alleine schaffe."