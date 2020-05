Sarah Lombardi: Traurige Beichte! Sie kann es einfach nicht lassen

Reddit this

zeigt sich gerne von ihrer fröhlichen und quirligen Seite. Doch es gibt da eine Sache, die sie schon seit Jahren sehr belastet. Und sie kommt einfach nicht dagegen an…

Sarah Lombardi: Baby-News! Jetzt hat sie es bestätigt

Fieser Kontrollzwang

Während einer Fragerunde auf will ein Fan wissen, was Sarahs größte Schwäche ist. Darauf hat sie eine klare Antwort: „Ich muss gestehen, dass es mir schwerfällt, Dinge/Arbeit an andere abzugeben und nicht selbst die Kontrolle zu behalten.“

Es ist nicht das erste Mal, dass die Sängerin über ihren Kontrollzwang spricht. „Ich hatte schon immer einen gewissen Drang, alles kontrollieren zu müssen und alles perfekt machen zu müssen. Es ist nur so, dass das mit der Zeit echt zum Problem geworden ist und mich das auch sehr eingeschränkt hat im Leben“, erzählte sie einst in der „RTLZWEI“-Show „Echt Familie – Das sind wir!“. „Alles muss sauber, geordnet und einfach perfekt sein.“ Doch damit setzt sie sich ganz schön unter Druck…

Große Sorge um Alessio! Mehr dazu erfahrt ihr im Video: