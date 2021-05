Sarah Lombardi: Traurige Ehe-Beichte

"Also, klar, als ich 18 war, wenn ich auch so Bilder oder so von mir sehe, dann denke ich schon, ich war halt noch ein sehr, sehr junges Mädchen. Und, ich glaube, ich hätte mir wahrscheinlich gar nicht so viel geraten, weil das, was ich erlebt habe, oder die Fehler, die ich gemacht habe, und die Dinge, an denen ich gescheitert bin, die waren ja auch irgendwo wichtig", fügt Sarah abschließend hinzu. Ob uns die Beauty in der nächsten Zeit wohl mit noch mehr Infos dieser Art versorgen wird? Wir können definitiv gespannt sein...