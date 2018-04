Sarah Lombardi: Traurige Nachrichten!

Ohje, das sind definitiv keine guten Nachrichten von Sarah Lombardi. Obwohl Sarah momentan mit ihrer Karriere absolute Mega-Erfolge verzeichnen kann -sie ist aktuell als Influencerin tätig- scheint es ihr alles andere als gut zu gehen. In einer traurigen Botschaft wendet sie sich nun an die Öffentlichkeit und zeigt ihrer tiefsten Emotionen...

Aufgestaute Aggressionen: Video von Sarah Lombardi sorgt für Verwirrung

Sarah Lombardi: So schlecht geht es ihr wirklich

Obwohl Sarah nach dem Ehe-Aus mit Pietro ihre eigene Karriere vorantreiben konnte, scheint die Sängerin immer noch unglücklich zu sein. Dies wird zumindest aus ihrem neusten "Instagram"-Post ersichtlich. So schreibt sie: "Es ist so schwer an sich zu glauben, wenn man nicht weiß wer man ist:" Traurige Worte, die tiefe Einblicke in ihr Innerstes geben. Doch was fehlt Sarah?

Sarah Lombardi: Irhe Fans stehen ihr bei

Warum sich Sarah mit so emotionalen Worten an die Öffentlichkeit wendet, ist nicht bekannt. Allerdings scheinen ihr ihre Fans in dieser schweren Zeit beizustehen. So schreiben sie unter Sarah Post: "Ach du bist doch super und so eine tolle Frau und Mama" sowie "Du bist eine tolle Mutter und Frau und wir Fans stehen immer hinter dir". Ist zu hoffen, dass diese liebevollen Worte Sarah neue Kraft geben und es ihr bald wieder besser geht...