Sarah Lombardi: Traurige Neuigkeiten!

Dass Sarah ihre Fans auf unterschiedlichen Social-Media-Kanälen immer wieder an ihrem Leben teilhaben lässt, ist keine Neuigkeit. Meist ist sie dabei zu sehen, wie sie ihren Alltag mit Söhnchen Alessio meistert oder Ihre Fans mit in ihren Arbeitsalltag nimmt. Sarah ist dabei stets gut gelaunt und für jeden Spaß zu haben. Doch jetzt das Traurige. In ihrer neusten " "-Story verrät sie ihren Followers nun, dass es ihr überhaupt nicht gut gehen würde. Was fehlt der Sängerin?

Wie Sarah nun in ihrer neusten "Instagram"-Story verrät, würde sie sich körperlich alles andere als wohl fühlen. So berichtet sie: "Hallo meine Lieben, ich bin gerade mit Alessio einkaufen und irgendwie fühle ich mich so schlapp, ich habe richtig das Gefühl, dass ich krank werde (...):" Definitiv keine guten Neuigkeiten! Was ihr jedoch genau fehlt, will Sarah nicht verraten! Ist allerdings zu hoffen, dass es ihr bald wieder bessergeht!