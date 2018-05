Sarah Lombardi: Trauriges Geständnis

Ohje, das sind definitiv traurige Worte von Musik-Sternchen Sarah Lombardi. Eigentlich hat die schöne Brünette momentan jeden Grund zu Freude. Sie brachte erst vor Kurzem ihre neue Single heraus und stieß damit bei ihren Fans auf absolute Euphorie. Die neusten Meldungen der Sängerin sprechen jedoch eine andere Sprache. Wie Sarah jetzt berichtet, würde sie dem Ganzen auch mit Zweifeln gegenüber treten...

Pietro & Sarah Lombardi: Gemeinsame Nächte! Ist ein Liebescomeback in Sicht?

Sarah Lombardi: Ihre Karriere stand hinten an

Obwohl die letzten Jahre für Sarah definitiv ereignisreich waren, stand ihre musikalische Karriere stets hinten an. Während Ex Pietro schon letztes Jahr mit Kay One absolute Mega-Erfolge feierte, konzentrierte sich Sarah voll und ganz auf ihre Rolle als Mutter und Influencer. Ihre Musik spielte dabei eine untergeordnete Rolle. Bis jetzt! Mit ihrer neuen Single "Einzigartig schön" konnte sie an ihre alten Erfolge anknüpfen. Nichts desto trotz zeigt sich Sarah nachdenklich...

Sarah Lombardi: Ihre letzte Chance

Wie Sarah nun gegenüber "RTL II" berichtet, ist sie der Meinung, dass ihre jetzige Musikarbeit ihre letzte Chance sei. So erläutert sie: "Es ist meine letzte Chance, musikalisch noch mal was zu machen. Ich weiß, ich habe zu lange keine Musik gemacht und mich auf andere Sachen konzentriert." Ehrliche Worte, die ihre Bedenken ausdrücken. Ob diese jedoch begründet sind? Wir werden sehen...