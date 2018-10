Sarah Lombardi: Hat sie sich von Roberto getrennt?

Reddit this

Seit dem Frühjahr ist mit Roberto zusammen - erst vor wenigen Wochen hatte sie ihre Liebe jedoch offiziell gemacht. Könnte es aber zwischen den beiden etwa schon kriseln?

Nach dem öffentlichen Liebes-Geständnis hat Sarah Lombardi einige Schnappschüsse mit ihrem Freund gepostet. Seit einiger Zeit ist es jedoch sehr ruhig um die beiden in den sozialen Netzwerken geworden.

Einige Fans fragen bereits, ob die beiden noch ein Paar sind. Das letzte gemeinsame Pärchen-Bild stammt von Ende August - das ist schon über einem Monat her.

Liebes-Krise bei Sarah Lombardi und Roberto?

Es könnte aber auch sein, dass Sarah Lombardi ihre Beziehung abseits der Öffentlichkeit genießen will. Aus der Vergangenheit hat sie offenbar gelernt - offenbar will sie ihr Privatleben künftig in den sozialen Netzwerken zurückhalten. Zuletzt postete sie Bilder nur von sich - darauf sieht sie glücklich aus. Eine Liebes-Krise scheint demnach unwahrscheinlich zu sein...