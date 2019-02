Sarah Lombardi: Trennung von Freund Roberto?

Es sah alles so rosig aus! Ein halbes Jahr ist schon mit Freund Roberto zusammen. Die beiden ließen bisher keine Gelegenheit aus, um der Öffentlichkeit zu zeigen, wie happy sie sind. Doch ist jetzt etwa schon wieder alles vorbei?

Das spricht für eine Trennung

Seit Oktober postete Sarah keine gemeinsamen Pärchen-Fotos mehr. Und auch Roberto unterstützt seine Liebste nicht mehr auf seinem -Account.

Außerdem hat Sarah momentan einiges um die Ohren. Sie arbeitet gerade an neuen Songs, ist ein gut gebuchter Werbestar - und trainiert fleißig für "Dancing on Ice". Viel Zeit für die Liebe bleibt bei so einem straffen Programm nicht.

Sarah Lombardi: ENDLICH bestätigt sie die süßen Neuigkeiten!

Wiederholt sich das Liebes-Drama?

Sarah und Roberto führen immer noch eine Fernbeziehung. Sie lebt mit Söhnchen Alessio in Köln, er in Berlin. "Roberto wäre grundsätzlich zu einem Umzug bereit. Er hat überwiegend nur an den Wochenenden Zeit, nach Köln zu kommen. Und ich bin ja auch immer viel unterwegs - vor allem an den Tagen, wenn er frei hat", sagte sie noch im 2018 gegenüber "Closer". Doch jetzt scheinen, die Pläne wieder auf Eis zu liegen...

Weil sich die beiden schon längst getrennt haben? Es gibt tatsächlich ein Parallele zum Liebes-Aus mit Pietro. 2016 nahm sie bei "Let's Dance" teil. Immer wieder betonte sie, dass die Teilnahme ihr extrem viel Selbstbewusstsein gegeben hätte. Kurz danach trennte sie sich von Pietro. Wiederholt sich das Ganze jetzt mit Roberto? Immerhin startet sie gerade wieder voll bei einer Tanzshow durch...