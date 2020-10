Sarah Lombardi: TV-Hammer! Die Fans flippen aus

Während sich Sonja Zietlow, Bülent Ceylan und Didi Hallervorden nicht so recht auf einen Namen festlegen wollten, haben die Fans das Rätsel scheinbar schon gelöst. In den sozialen Netzwerken fällt ein Name immer wieder. "Meiner Meinung nach ist das Sarah Lombardi. Dieses schluchzen und die Pausen hat sie damals schon bei 'DSDS' gemacht", kommentiert ein User. Ein anderer schreibt: "Ganz sicher Sarah Lombardi. Die hohen, leisen Töne verraten sie!"