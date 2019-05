Sarah Lombardi: TV-Hammer! Sie löst Sylvie Meis ab!

Im vergangen Jahr war noch dabei zu beobachten, wie sie mit und bei " " alles gab, um über das Talent der Kandidaten zu entscheiden. Doch jetzt das traurige Aus...

Sarah Lombardi: Drama um Alessio! Jetzt öffnet sie ihr Herz!

Sarah Lombardi ersetzt Sylvie Meis beim Supertalent

Wie nun durch " " bestätigt wurde, wird ab sofort den Platz von Sylvie Meis einnehmen und für "Das Supertalent" vor der Kamera stehen. Der Sender bestätigte gegenüber "Promiflash": "Es ist ja bekannt, dass wir jedes Jahr Veränderungen in der Jury vornehmen. Dieses Jahr wird Sarah Lombardi an der Seite von Dieter Bohlen und Bruce Darnell in der Supertalent-Jury sitzen." Ebenfalls heißt es weiter: "Sarah ist nicht nur eine gute Sängerin, sie hat auch sonst viele Talente. Zudem bringt sie Erfahrungen aus diversen mit und kann sich so gut in die Teilnehmer hineinversetzen." Und auch Sarah zeigt sich sichtlich begeistert von der neuen Herausforderung.

Sarah Lombardi ist überglücklich

Wie Sarah bestätigt, kann sie es kaum abwarten, ihre neue Herausforderung anzutreten. So verkündet sie: "Ich freue mich wahnsinnig auf die vielen Talente, auf Bruce und vor allem mit Dieter Bohlen zusammenzuarbeiten." Was Sylvie über diese Veränderung denkt, ist nicht bekannt. Bis jetzt gab die dazu noch kein Statement ab.