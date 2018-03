Sarah Lombardi: Überraschende Schwangerschafts-Neuigkeiten!

Huch, haben wir da etwa alles was verpasst? Obwohl Sarah Lombardi seit ihrem Liebs-Aus mit Pietro Lombardi mit keinem anderen Mann in der Öffentlichkeit zu sehen war, überrascht sie ihre Fans nun mit einer unerwarteten Baby-Beichte!

"Schockverliebt": Sarah Lombardi im Baby-Fieber

Sarah Lombardi: Er ist der Mann in ihrem Leben

Nach der traurigen Trennung zwischen Sarah und Pietro Lombardi, scheint es für Sarah in Sachen Liebe alles andere als Rund zu laufen. Söhnchen Alessio ist momentan der einzige Mann in ihrem Leben. Wie Sarah jetzt jedoch verkündet, soll dies zukünftig nicht mehr so sein. In einer überraschenden Beichte spricht Sarah jetzt Klartext und verrät, wie sie sich ihre nächsten Jahre vorstellt.

Sarah Lombardi: Überraschende Baby-News

Wie Sarah jetzt berichtet, würde sie sich für Alessio Geschwister wünschen. Einen Partner dafür hat sie bis jetzt jedoch noch nicht. Die Hoffnung auf ein neues Liebes-Glück und weitere Schwangerschaften gibt sie dabei trotzdem nicht auf. So verrät sie gegenüber "Promiflash": Ich möchte auf jeden Fall noch einmal Kinder haben" ebenfalls fügt sie hinzu: "Ich wünsche mir eigentlich nichts mehr, als noch einmal eine Familie zu gründen." Ehrlich Worte, die tief in Sarahs Innerstes blicken lassen. Ob ihr in diesem Jahr ihr Traummann über den Weg laufen wird? Wir können gespannt sein....