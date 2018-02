Arme Sarah! Seit dem Aus mit Pietro Lombardi, läuft es für Sarah in Sachen Liebe alles andere als rund. Das Sarah darüber nicht immer glücklich ist, teilte sie vor erst kürzlich mit ihren Fans bei "Instagram". Sie kommentierte einen Post von sich mit den Worten: "where are you when i need you?" Verständlich, dass ihre Fans bei so viel Emotionen in großer Sorge um ihr Idol sind. Doch nun verschafft Sarah endlich Klarheit und spricht Liebes-Klartext!

Aufgestaute Aggressionen: Video von Sarah Lombardi sorgt für Verwirrung

Sarah Lombardi: Überraschende Liebes-Beichte!

Wie Sarah nun verriet, wollte sie mit dem Post eine ganz bestimmte Botschaft ausdrücken. Sie sei zu dem Zeitpunkt sehr krank gewesen. So berichtet sie gegenüber "Bild": Und jeder, der krank ist und Single, wünscht sich vielleicht einen Partner, der einen ein bisschen gesund pflegt und ein warmes Süppchen und Tee kocht." Ebenfalls fügt sie hinzu: "Alessio ist dafür 'leider' noch zu klein." Obwohl Sarah in der Vergangenheit immer wieder beteuerte, dass ihr das Single-Leben gut tun würde, verrät sie ebenfalls: "Aber ich bin grundsätzlich ein Familien- und Beziehungsmensch. Ich bin schon eine Frau, die gerne einen Partner an ihrer Seite hat und mit ihm ein Team bildet." Aber wie soll dieser Mann aussehen?

Sarah Lombardi: Neuer Traummann!

Von ihrem neuen Traummann hat die Ex von Pietro Lombardi bereits eine ganz bestimmte Vorstellung. So erzählt sie: "Er braucht viel Humor, Verständnis, und er muss mich so lieben, wie ich bin. Als Mutter mit Kind habe ich natürlich auch Erwartungen." Ebenfalls sollte er erwachsen und reif sein sowie ein bisschen größer als Sarah. Der Faktor Geld spielt für Sarah überhaupt keine Rolle. So fügt sie hinzu: "Ich nehme lieber einen Mann, der ärmer ist als eine Kirchenmaus und der mir dafür die Liebe gibt, die ich brauche." Ob Sarah ihren Traumprinzen in diesem Jahr finden wird? Wir können gespannt sein!