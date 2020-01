Sarah Lombardi: Überraschende Liebes-Beichte! Alle sollen es wissen

Reddit this

In den letzten Wochen brodelte die Gerüchteküche gewaltig. Ist Sarah Lombardi etwa frisch verliebt? Jetzt packt die Sängerin endlich aus!

Kürzlich gab die Trennung von ihrem Freund Roberto bekannt. Kurz darauf reiste sie nicht nur mit ihrem Eiskunstlaufpartner Joti Polizoakis in den Urlaub, sondern sorgte auch mit mysteriösen Knutsch-Fotos für Aufsehen.

Sarah Lombardi: Öffentliche Demütigung von Ex-Roberto!

Ist Sarah wieder verliebt?

Im Interview mit „VIP“ verrät die 27-Jährige nun allerdings, dass sie keinen neuen Mann an ihrer Seite hat. „Ich bin immer noch Single“, gesteht sie. Und was ist mit Joti? Die beiden würden eigentlich so ein schönes Paar abgeben!

„Ich würde schon sagen, dass wir uns lieben“, so Sarah. „Wir lieben uns sogar sehr stark. Es ist so eine, wir sagen immer ‚Bauernliebe‘. Eine Liebe zwischen besten Freunden.“ Ihr Zuneigung füreinander wollen und können sie nicht verstecken. Kein Wunder: Der enge Körperkontakt auf dem Eis schweißt eben zusammen. Die beiden müssen sich blind vertrauen können. Vielleicht funkt es irgendwann ja doch noch zwischen ihnen…?

