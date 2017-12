Sarah Lombardi: Überraschende Schwangerschafts-Beichte!

Vor rund zweieinhalb Jahren ist Sarah Lombardi zum ersten Mal Mutter geworden. Jetzt ist sie zwar überglücklich mit ihrem kleinen Sohn Alessio, die Schwangerschaft scheint sie dennoch zu vermissen. Zeit für ein zweites Baby?

"Schockverliebt": Sarah Lombardi im Baby-Fieber

In einem Facebook-Live-Video sprach die Ex von Pietro Lombardi kürzlich über das Thema: "Ich fand das auch voll schön, wo ich schwanger war. Ich habe mich auch gar nicht geschämt. Ich habe auch nie extraweite Sachen oder so angezogen. Ich habe sogar immer ganz enge Sachen angezogen. Ich finde das richtig schön!", so Sarah Lombardis überraschende Schwangerschafts-Beichte.

Die 25-Jährige fand die Zeit mit ihrer Baby-Kugel sogar so schön, dass sie sich mit einer unkonventionellen Bitte an ihre weiblichen Fans wendete: "Könnt ihr mir ein paar Bilder schicken von euren Baby-Bäuchen?", fragte Sarah Lombardi in ihrem Facebook-Live.

Sarah Lombardi: "Klar ich habe mir immer auch noch ein Mädchen gewünscht, ein zweites Kind"

"Sarah, wird wohl Zeit, ein neues Kind zu bekommen", schrieb einer ihrer Fans sofort. "Mhh. Klar, ne. Also mit wem?", lautete Sarah Lombardis Antwort auf die Frage.

"Klar ich habe mir immer auch noch ein Mädchen gewünscht, ein zweites Kind aber ich glaube der Wunsch kommt dann, wenn ich nochmal wirklich einen Partner an meiner Seite habe, wo ich mir dann auch wirklich vorstellen kann, Kinder zu bekommen."

Abgeneigt scheint die Sängerin definitiv nicht zu sein. Da muss der kleine Alessio sich also wohl schonmal an den Gedanken gewöhnen, irgendwann großer Bruder zu werden!