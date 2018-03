Sarah Lombardi: Überraschender Kuss in der Öffentlichkeit!

Huch, haben wir da etwa alle was verpasst? Eigentlich ist seit dem Aus mit Pietro Lombardi nicht bekannt, dass Sarah einen neuen Mann in ihr Leben gelassen hat. Auf süße Küsse in der Öffentlichkeit will sie anscheinend trotzdem nicht verzichten. Dies zeigt zumindest ein neulich aufgetauchtes Foto...

Sarah Lombardi: Immer noch Single?

Nach dem traurigen Aus mit Pietro, scheint es für Sarah in der Liebe alles andere als rund zu laufen. Obwohl die hübsche Brünette immer wieder darüber berichtet, dass sie bereit für einen neuen Mann in ihrem Leben wäre, ist ihr der Richtige dafür noch nicht über den Weg gelaufen. Doch auf Liebe und Zuneigung muss Sarah scheinbar dennoch nicht verzichten...

Sarah Lombardi: Süßer Kuss in der Öffentlichkeit

Obwohl Sarah immer noch Single ist, sind ihr die Gefühle eines ganz besonderen Mannes definitiv sicher: Söhnchen Alessio. Dies wird auch auf einem ihrer neusten Schnappschüsse bei "Instagram" deutlich. Zu sehen sind Sarah und Alessio, der seiner Mama einen dicken Schmatzer verpasst. Dazu kommentiert Sarah: "Die größte Liebe meines Lebens bist und bleibst immer du".

Kein Wunder, dass bei diesem Anblick auch Sarahs Fans absolut gerührt sind. So kommentieren sie unter dem Bild: "Eine Bindung zwischen Mutter und Sohn, so schön anzusehen." sowie "Ach so süß ihr seid toll, mach weiter so".

Ob Sarah im kommenden Jahr dennoch einen neuen Partner finden wird? Wir können gespannt sein…