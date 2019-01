Sarah Lombardi: Überraschendes Geständnis nach Liebes-Outing!

Reddit this

Sarah verriet, dass Roberto der neue Mann an ihrer Seite ist! Nun die nächste Überraschung...

Roberto Ostuni: Er ist Sarah Lombardis neuer Freund!

Sarah Lombardi: Neue Liebe mit Roberto

Nach dem Ehe-Aus mit ging Sarah für einige Zeit solo durchs Leben. Immer wieder berichtete sie dabei ihren Fans, dass sie sich einen neuen Mann an ihrer Seite wünschen würde. Dann die wundervolle Überraschung! Durch einen süßen " "-Post enthüllte Sarah ihren Followern, dass sie einen neuen Mann fürs Leben gefunden hat: Roberto!

Doch wie glücklich ist Sarah wirklich mit ihrem neuen Lover? In einer überraschenden Botschaft spricht sie jetzt Liebes-Klartext!

Sarah Lombardi: Überglücklich

Wie Sarah jetzt verrät, könnte sie sich schon jetzt vorstellen, mit Roberto gemeinsam alt zu werden. So berichtet sie gegenüber "Bild": "Es ist schön, dass man mir ansieht, wie es mir geht. Ich möchte mit jemanden gemeinsam alt werden. Gerade fühlt sich das alles sehr schön an. Deshalb strahle ich ja auch so." Mehr Liebe geht definitiv nicht! Ob Sarah und Roberto dieses Ziel erreichen werden? Wir können gespannt sein...