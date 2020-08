Sarah Lombardi & Alessio: Blutiger Unfall! "Ich hatte den Schreck meines Lebens"

Im gleichen Atemzug gibt Sarah jedoch Entwarnung. "Ihm geht's prima", versichert die Sängerin. Frechdachs Alessio sieht das jedoch ganz anders. "Ich habe hier eine Wunde am Kopf und am Anfang hat es geblutet wie ein Vulkan. Die lügt, die Mama", fiel er ihr ins Wort. Dabei lutsche er genüsslich an seinem Lolli. Dann kann es ja doch nicht sooo schlimm gewesen sein!

Aufreger-Bilder von Sarah aufgetaucht! Was genau passiert ist, erfahrt ihr im Video: