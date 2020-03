Sarah Lombardi und Julian Büscher: Fremdgeh-Drama! Die drastischen Folgen

Reddit this

Droht da etwa schon die erste Krise? Gut möglich. Denn wer mit einem Fußballer zusammen ist, muss sich auch immer mit den weiblichen Fans auseinandersetzen, die bisweilen recht, nun ja, anhänglich und offensiv sind. Das musste auch (27) jetzt erkennen. Hat sie Angst, dass ihr Fußballer-Freund schwach wird und sie betrügt?

Seit wir Sarah vor ein paar Wochen im Ägypten-Urlaub beim Kuscheln und Knutschen mit Julian Büscher (26) erwischten, sind die beiden gefühlt ständig zusammen. Auch seine Familie hat die Sängerin schon kennengelernt – und begleitete ihren Freund natürlich auch bereits zum Fußballplatz in Haltern, wo Julian seit Kurzem für den TuS Haltern aufläuft. Aber wollte sie ihn wirklich nur anfeuern – oder lieber mal die Ladys abchecken, die ihn so vom Spielfeldrand anfeuern? Schließlich ist Sarah vorher nicht gerade durch ausufernde Liebe für den Ballsport aufgefallen.

Sarah Lombardis neuer Freund ist ein Frauenschwarm

Für ihren Fan-Check vor Ort gäbe es gute Gründe, denn als Profi-Kicker ist Julian ein begehrter Frauenschwarm, der auf von weiblichen Fans offensiv angeflirtet wird. „Das Lächeln ist einfach wunderschön“, heißt es da zum Beispiel unter einem Foto oder: „Einfach nur WOW!“ Klar, für den Kicker sind weibliche Fans nichts Neues, Männer in seiner Berufsgruppe werden oft von Damen angesprochen, die von einer Zukunft als Spielerfrau à la oder träumen.

Sarah Lombardi: Eiskalt abserviert von ihrem Julian

Schon bei seinem früheren kanadischen Verein Cavalry FC wurde Julian umschwärmt, etliche Mädels verlinkten sich auf dem Insta-Profil des Vereins, andere posierten sexy auf der Tribüne oder zeigten sich nach dem Spiel ganz vertraut und innig mit dem Kicker.

Für Sarah, die mal ganz offen zugab, dass sie das Handy ihres Ex Roberto regelmäßig gecheckt hat, vermutlich ein Albtraum! Zumal sie selbst weiß, wie leicht eine Dummheit passieren kann, die dann eine ganze Beziehung zerstört. Ihre Ehe mit (27) ist damals in die Brüche gegangen, weil sie sich in einen anderen verguckte. Und nicht nur das…