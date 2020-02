Sarah Lombardi und Julian Büscher: Jaa, zauberhafte News nach wenigen Wochen

Auf diese Liebe hätte wohl keiner gewettet. Zu groß die Entfernung zwischen Sarah Lombardi (27) in Köln und ihrem neuen Freund Julian Büscher, der im 6500 Kilometer entfernten kanadischen Alberta für die erste -Liga kickt. Doch nun die Überraschung: Der 26-Jährige hat seine Profi-Karriere beim Premier-League-Club Cavalry FC kurzerhand an den Nagel gehängt und flitzt künftig für den TuS Haltern am See über den Platz – in der Regionalliga, dafür aber nur rund 100 Kilometer entfernt von Köln. Da dort kein großes Geld mehr zu verdienen ist, soll Julian außerdem als Trainee in einer Werbeagentur arbeiten – mit Schwerpunkt Sport.

Julian bringt für Sarah Lombardi ein großes Opfer

Ein Abstieg aus Liebe? Den Traum vom internationalen Fußball-Profi kann Julian nun wohl abhaken. Dabei spielte er immerhin schon bei großen US-Vereinen wie LA Galaxy und D.C. United, wo er umgerechnet rund 100 000 Euro im Jahr verdient haben soll! Alles aufgegeben – etwa für Sarah? Die Sängerin hätte einer Liebe auf Distanz vermutlich keine lange Laufzeit gewährt, wie sie schon einmal im Gespräch mit „Closer“ zum Thema Fernbeziehung klarstellte: „Auf Dauer sind die Pendelei und die Fernbeziehung natürlich nichts, was uns rundum glücklich macht.“ Ein Umzug mit Söhnchen Alessio (4) wäre für Sarah allerdings ebenfalls nicht infrage gekommen: „Das Rheinland ist meine Heimat. Alessios Papa Pietro und meine Familie leben hier. Weggehen ist daher überhaupt keine Option für mich.“

Bei Julians Fans kommt dessen spontane Rückkehr nach Deutschland gar nicht gut an: „Hey, du bist viel zu klug für eine Sarah Lombardi. Die wird nur deinen Namen in den Dreck ziehen“, heißt es im Netz. Und: „Julian, tu dir das nicht an mit der Lombardi.“ Doch Julian kratzt das nicht: „Ich freu mich sehr auf die Zeit beim TuS Haltern am See“, ließ er in einer Pressemeldung seines neuen Vereins mitteilen. Und auf Sarah wohl auch. Hoffentlich gerät er bei beiden nicht so schnell ins Abseits…

