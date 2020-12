Sarah Lombardi & Julian Büscher: Jaaa, ein Baby!

Sarah Lombardi scheint in Julian Büscher endlich wieder ihr großes Glück gefunden zu haben. Nach der Trennung von Pietro Lombardi 2016 hat sie zwar immer wieder einen Mann an ihrer Seite gehabt. Am Ende hielt die Liebe aber nie. Das hat sich nun geändert. Mit ihrem Julian ist sie super happy. In diesem Jahr gab das Paar sogar seine Verlobung bekannt. Und auch der Nachwuchs soll nicht lange auf sich warten lassen...

Ich weiß noch nicht wann. Aber ich würde mir auf jeden Fall noch ein weiteres Kind wünschen. Für Alessio wäre es auch ganz schön, weil ein Geschwisterkind lernt ganz anders zu teilen. Im Moment ist es so, dass immer alle Augen auf ihn gerichtet sind. Er ist immer der Einzige, bekommt immer alles – daher glaube ich, dass ihm das ganz guttun würde