Sarah Lombardi & Julian Büscher: Jetzt kommt alles raus!

Was verbirgt Julian vor Sarah?

In ihrer Instagram-Story verrät Sarah gestern Abend, dass sie am 15. Oktober Geburtstag hat. Sie liegt alleine im Bett und erklärt: "Der Julian ist noch auf geheimer Mission!". Doch was hat ihr Schatz vor? "Julian ist schon seit ein paar Tagen undercover unterwegs, aber es ist total süß, dass er sich so viel Mühe macht, um mir morgen einen schönen Tag zu machen", verrät Sarah glücklich. Wie schön! Julian legt sich für seine Partnerin also richtig ins Zeug. Und spätestens heute wird das Geheimnis ja auch gelüftet.

Bleibt zu hoffen, dass die Sängerin sich heute etwas besser fühlt. "Ich fühle mich generell die letzten Tage etwas ausgelaugt durch das Wetter. Morgen werde ich einfach 28 Jahre. Das geht mir viel zu schnell", klagt sie am Abend noch auf ihrem Account. Doch sicherlich kann Julian sie mit seiner Überraschung wieder aufmuntern...