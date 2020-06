Sarah Lombardi & Julian Büscher: Privater Einblick! So stylish ist ihre neue Wohnung

„Die Küche haben wir von den Vermietern übernommen“, erklärt Sarah. Neben ihren Kräutertöpfen steht die nagelneue Kaffeemaschine von Julian. „Das Badezimmer ist im Landhausstil eingerichtet“, verrät sie. Und: „Das Gäste-WC hat sogar eine Dusche, was super praktisch und cool ist.“

In der gesamten Wohnung hängen süße Fotos von Sarah, Julian und Alessio. Natürlich hat auch der Sohn der 27-Jährigen sein eigenes Zimmer bekommen. Und er wusste ganz genau, was er will! „Habe für das Zimmer extra die ‚Toy Story‘-Farben benutzt“, verrät die dunkelhaarige Schönheit. Das Bett und den Schrank ihres kleinen Lieblings hat sie mit großen Aufklebern seiner Film-Helden versehen. Wie süß!

Große Sorge um Alessio! Mehr dazu erfahrt ihr im Video: