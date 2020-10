Sarah Lombardi und Julian Büscher: Sie wagen den nächsten großen Schritt

Wie die Sängerin jetzt in ihrer Instagram Story verrät, durfte sie Julians Oma Else treffen. "Jetzt fahren wir zu der lieben Oma Else. Die lerne ich nämlich heute kennen", strahlt sie in die Kamera. Die wohnt auf dem Land und so bekommt auch Söhnchen Alessio gleich einen Ausflug auf den Bauernhof. Ein schöner Familienausflug....