Sarah Lombardi und Julian Büscher: Trauriges Aus! Er hat eine heftige Entscheidung getroffen

Karriere beendet! Sarah Lombardis Freund mottet seine Fußballschuhe ein. Der Grund? Eher fragwürdig. Denn Julian Büscher gibt seine eigenen Träume auf, um seiner Partnerin nervige Aufgaben abzunehmen…

„Er könnte vom Niveau her wirklich sehr hoch spielen, aber er spielt eher aus Leidenschaft“, so Sarah über die Entscheidung ihres Liebsten. Vergangene Woche legte der seine Karriere als Kicker auf Eis – im Alter von 27 Jahren! In der Pressemitteilung seines Vereins heißt es, dass Julian aus „beruflichen und privaten Gründen“ seinen Vertrag nicht verlängert und nach Köln zieht. Nachfolger wird übrigens sein Bruder Jendrik.

Hat Sarah Lombardi seine Karriere zerstört?

Und Julians Zukunftspläne? Er hat schon einen neuen Job. Jedoch nicht auf dem Fußballplatz. „Er managt nebenbei auch einiges bei mir im Hintergrund, was mir unheimlich viel Arbeit abnimmt“, erklärt Sarah. Da sie allerdings seit Jahren bei einer professionellen Management-Agentur unter Vertrag steht, dürften sich Julians Aufgaben allerdings eher auf Assistenz-Tätigkeiten beschränken, die Sarah das Leben leichter machen.