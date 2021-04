Sarah Lombardi & Julian: Hochzeits-Debakel! Geht Sarah zu weit?

"Ich habe manchmal das Gefühl, dass ich mir selbst ein Bein stelle, indem ich immer alles richtig und perfekt machen will", gab sie mal zu. Da ist es kein Wunder, dass Sarah das normale Level an Brauthysterie längst überschritten hat … Obwohl die Hochzeitssause erst in über einem Jahr stattfinden soll, hat Duracell-Braut Sarah nicht nur bereits einen Profi am Start, sie war auch schon in Sachen Kleid unterwegs! Im einem Düsseldorfer Fachgeschäft für Brautmode checkte die Braut in spe schon vor Wochen das Angebot aus. Ob das Kleid creme-, weiß oder champagnerfarben wird? Unklar. Klar ist dafür aber auch schon, wer sich beim Fest um die musikalische Untermalung kümmern wird: Für diesen Job hat Sarah nämlich bereits ihren Ex Pietro Lombardi (28) verpflichtet! "Sarah hat mich schon gebucht als Hochzeitssänger", bestätigte der gerade via Instagram. Sieht also so aus, als wäre die Planung jetzt schon so gut wie abgeschlossen.

Und trotz all der exklusiven Wünsche hat die künftige Braut stets das Budget im Auge behalten: Für seine Dienste als Entertainer wird Pietro vermutlich keine Rechnung stellen, und über die Kosten für das Kleid sowie den Einsatz von Wedding Planer Svenja dürfte man sich auch schnell einig werden - für ein bisschen Werbung sind hier sicher fette Prozente drin, wozu ist man schließlich Influencerin?! Wie man sich Gratis-Goodies sichert, weiß Sarah schließlich längst: Schon öfter ließ sie sich von Kooperationspartnern ihren Urlaub sponsern, richtete sogar ihre Wohnung kostensparend ein - dank Werbung für ein Möbelhaus. Und wenn das geht, geht's auch günstig zum Jawort...