Sarah Lombardi & Julian: Jaa, jetzt ist es raus!

"Natürlich wollen wir mit der ganzen Familie feiern. Da man aber nicht in einem so großen Kreis feiern darf, werden wir uns die nächsten ein, zwei Wochen darüber Gedanken machen und das hoffentlich auch bald planen", erklärt Sarah nun im Interview mit "Promiflash". Wie schön! Trotz der aktuellen Zeit probieren Sarah und Julian also einen Weg zu finden, ihre Familien zu sehen. Bleibt somit eigentlich nur zu hoffen, dass Sarah und Julian die Feiertage in vollen Zügen genießen können...