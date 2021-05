Sarah Lombardi & Julian: Jaa, jetzt lüftet sie ihr süßes Geheimnis

Bei "Grill den Henssler" gab Sarah Lombardi ein paar intime Einblicke in ihr Liebesleben mit Freund Julian. So erklärte sie in der Show, dass ihr neues Glücksgeheimnis darin besteht, nicht mehr ihre Beziehung via "Instagram" zu pushen. "Ich glaube, ich habe schon einiges gelernt und mache einige Dinge anders", offenbart Sarah offenherzig! Während der Rosenkrieg zwischen ihr und Pietro die Öffentlichkeit beschäftige, will sie sich mit Julian eher zurückhalten. Doch damit nicht genug! Sarah gibt ebenfalls einen intimen Einblick in ihre Alltag...