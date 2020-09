Sarah Lombardi & Julian: Jaa, sie wagen den nächsten Schritt!

Wie Sarah gegenüber "Prominent" erklärte, will sie ihre Beziehung zu Julian nicht so sehr in der Öffentlichkeit ausleben, wie damals mit Pietro: "Ich glaube, dass man aus Fehlern auch lernt. Wir waren damals sehr jung und ich würde es nicht als Fehler sehen, sondern als Erfahrung, aber es sind Entscheidung die ich heute treffe und mein Liebesleben privat halte. Bei Instagram kann ich selber entscheiden, was ich wann zeige und das ist für mich der perfekte Weg, um zu zeigen, was ich zeigen möchte." Das sich Sarah an diese Prinzipien hält, wird bei einem Blick in ihr Instagram-Profil schnell deutlich! So hält sich die Beauty mit gemeinsamen Liebes-Schnappschüssen eher bedeckt. Doch jetzt die süße Überraschung!