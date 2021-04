Sarah Lombardi & Julian: Jetzt lüften sie ihr süßes Geheimnis!

Wie Sarah ihren Fans via "Instagram" verrät, sind sie und Julian gerade dabei, eine gemeinsame Immobilie zu suchen. So soll vor allem Portugal als heißes Ziel der beiden gelten. Sarah erklärt: "Wir suchen etwas zum Vermieten. Aber auch als kleinen Rückzugsort für uns. Ich denke, in Immobilien zu investieren, ist immer eine langfristige und gute Idee." Ebenfalls ergänzt sie: "Wir sind auf der Suche nach einem Ferienhaus hier in Portugal und möchten gern in Immobilien investieren." Wow! Doch ganz sicher sind sich die beiden noch nicht...