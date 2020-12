Sarah Lombardi und Julian: Juhuu, ein Geschwisterchen für Alessio!

Da ist doch was im Busch! Bei Sarah Lombardi und ihrem Julian geht es Schlag auf Schlag: Gerade erst wurde die Verlobung verkündet - und jetzt sieht es so aus, als würden die beiden schon an einem weiteren Großereignis arbeiten. Den entscheidenden Hinweis lieferte Sarah gerade selbst: In einer Insta-Story wollte die 28-Jährige ihren Followern eigentlich nur ihre neue Tasche präsentieren. Doch versehentlich hielt sie noch etwas anderes in die Kamera: ein Eisenpräparat! Mit den Worten "Ach, ich hab jetzt hier nur meine Tabletten drin", versteckte Sarah die Pillen schnell hinter einem Zettel. Zu spät...