Sarah Lombardi & Julian: Schlimme Affären-Gerüchte!

Via Instagram meldet sich Sarah nun mit einem zuckersüßen Liebesschnappschuss von sich und ihrem Julian bei ihrer Community zu Wort. Die beiden zeigen sich verschmust am Pool und Sarah kommentiert: "Dein Lächeln ist mir das liebste." Eigentlich eine süße Idee! Doch was folgt, sind bitterböse Unterstellungen! So schreibt ein User: "Ob sie bereits einen Anderen nebenbei hat?" Autsch! Definitiv harte Vorwürfe! Doch Sarahs treue Community steht ihr bei!