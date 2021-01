Sarah Lombardi & Julian: Traurige Baby-News

"Es gibt nichts Schöneres, als noch ein Kind zu bekommen! Eine Heirat ist am Ende nur ein Blatt Papier, ohne das man auch für immer aneinander festhalten kann!" Setzt sie sich und Julian etwa selbst zu sehr unter Babydruck? Einem weiblichen Fan, der Probleme hat, schwanger zu werden, riet sie auf ihrem Instagram-Account: "Nicht aufgeben. Ich habe selbst fast ein ganzes Jahr gebraucht, um schwanger zu werden! Meistens beeinflussen wir unseren Körper mit unserem Kopf und verkrampfen. Wenn man am wenigsten dran denkt, passiert es plötzlich." Also abwarten und Tee trinken...