Sarah Lombardi & Julian: Verlobungs-Hammer! Es ist offiziell!

Das Sarah Lombardi und Julian überglücklich miteinander sind, ist definitiv nichts Neues. So teilen die beiden via Social Media immer wieder Schnappschüsse, die zuckersüße Einblicke in ihren Pärchen-Alltag geben. Doch damit nicht genug! Sarah und Julian lassen und auch via Instagram die Verlobungs-Bombe platzen! So fragt ein neugieriger Fan bei einer Frage-Antwort-Runde: "Seid ihr eigentlich verlobt?" Sarahs Antwort darauf: "Ja, und sehr glücklich!" Wow! Was für Hammer-News...