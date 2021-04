Sarah Lombardi & Luca Hänni: Juhu, sie sind das neue Traumpaar!

Am Wochenende waren beide in der Sendung "Verstehen Sie Spaß?" zu sehen. Sarah führte Luca als Lockvogel gewaltig hinters Licht. Bei einem Casting für einen lukrativen Fitness-Werbedeal mussten die beiden ihre Sportlichkeit unter Beweis stellen. Während Sarah alle Übungen mit Leichtigkeit meisterte, hatte Luca seine Probleme. Was er zu dem Zeitpunkt nicht ahnte: All seine Sportgeräte waren extra schwierig eingestellt. "Ich habe nix gecheckt", erzählte der verwirrte Sänger anschließend seinen Instagram-Followern. "Ich wurde veräppelt. Ich bin wirklich am Ende mit der Welt."