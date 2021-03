Sarah Lombardi & Pietro Lombardi: Jetzt kracht es gewaltig

In ihrem bisher wohl emotionalsten Song "Ich" blickt Sarah auf ihr Leben zurück. Es geht um ihre Vergangenheit und Fehler, die sie begangen hat. Das Lied kommt gut an, wird von vielen Promi-Freunden der Sängerin fleißig im Netz verbreitet. Mit einer auffälligen Ausnahme: Ex-Mann Pietro bleibt komplett stumm! Entsprechend sauer fiel Sarahs Reaktion aus, sie giftete: "Supporte ja auch immer seine neuesten Songs, versteh gar nicht, warum du meinen noch gar nicht geteilt hast." Aber ist Pietros Verhalten wirklich so unverständlich? Immerhin wurde er damals übel betrogen, die Trennungs-Schlammschlacht und der Streit um Sohn Alessio (5) schlugen hohe Wellen. Dass Sarah ausgerechnet jetzt, nachdem die Ex-Partner endlich wieder zu einem freundschaftlichen Umgang gefunden hatten, die alten Narben aufreißen muss, dürfte höllisch wehtun. Und vielleicht sogar das Bedürfnis nach Vergeltung wecken? Im Netz haben die beiden schließlich schon so manchen Streit ausgefochten.

So ist es für Pietro absolut tabu, Alessio vor der Kamera zu zeigen. Sarah zerrt ihren Sohn hingegen ständig vor die Handy-Linse, teilt intimste Momente auf Social Media, etwa wie sie ihn nach einer erlittenen Platzwunde tröstet. Schon einmal hatte sie wegen Alessio den Notarzt alarmiert und ihre Follower auf dem Laufenden gehalten. Damals nahm Pietro in seinem Zorn über Sarahs Verhalten kein Blatt vor den Mund. Diesmal leckt er offenbar im Stillen die alten Wunden – und straft seine Ex mit düsterem Schweigen …