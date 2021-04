Sarah Lombardi & Pietro Lombardi: Unerwartete Gefühlsbeichte

Wie Sarah nun verrät, würde sie im Nachhinein weder sich noch Pietro die Schuld an ihrem Liebes-Aus und dem folgenden Rosenkrieg geben. Gegenüber "taff" erklärt sie: "Also ich glaube, für den Schritt gerade damals mit Pietro, das so in der Öffentlichkeit auch zu leben, unsere Ehe, das war natürlich irgendwo auch unsere Entscheidung. Von daher kann ich da niemand anderem einen Vorwurf machen, weil wir selber sind diesen Weg gegangen." Sie ergänzt: "Wir waren natürlich jung und wir waren auch naiv und haben gedacht, die Menschen meinen es alle nur gut und die finden uns halt alle toll. Aber, ich glaube, daraus kann man dann auch einfach nur lernen." Definitiv ehrlich Worte, die einen intimen Einblick in das Innerste von Sarah geben. Ob Sarah uns demnächst wohl mit noch mehr Nachrichten dieser Art versorgen wird? Wir können definitiv gespannt sein...