Sarah Lombardi und Roberto: Fremdgeh-Drama!

Sarah Lombardi ist und ihr Roberto sind eigentlich überglücklich. Nun zweifeln einige Fans die Beziehung an und fallen der Sängerin in den Rücken.

Zu Beginn des Jahres hat ihren Roberto kennengelernt – im hat sie dann die Beziehung öffentlich gemacht. "Ich brauche schon jemanden, der mich ein bisschen bremst und auch mal sagt, wo es langgeht. Mit einem Mann, der alles macht, was ich will, kann ich nichts anfangen“, sagte sie damals in der „Bild“-Zeitung.

Fans erheben Fremdgeh-Vorwürfe

Einige Fans glauben aber, dass Sarah Lombardi nach wie vor nicht treu ist. „Einmal fremdgehen, immer fremdgehen“, schreibt ein Fan unter einem Schnappschuss von dem Paar. „Ich hoffe, dass du einige Fehler nie wieder begehst“, meint eine andere Userin.

Ihre Follower spielen auf die Beziehung zwischen Sarah und an. Die Sängerin hatte ihn damals mit Michal betrogen – die Fremdgeh-Bilder kursierten damals im Netz, was zu einer öffentlichen Schlammschlacht führte.

Sarah Lombardi schwebt mit Roberto erneut auf Wolke 7. Dennoch sind einige User nach wie vor skeptisch. Doch Hauptsache, Sarah Lombardi ist glücklich – und das scheint sie mit Roberto zu sein. Aus ihren Fehlern scheint Sarah Lombardi definitiv gelernt zu haben…