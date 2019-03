Happy ist, wer trotzdem strahlt! Und zwar vor Zuversicht! (26) fiel das in letzter Zeit nicht immer leicht: Verletzung nach Verletzung quälte sie, zuletzt ein verstauchter Knöchel, dazu kam noch eine ernsthafte Liebeskrise mit ihrem Freund Roberto. Sogar von Trennung war die Rede…

Ist Sarah Lombardi wieder mit Roberto zusammen?

Doch diese Krise hat Sarah offenbar „weggezaubert“ – mit einem magischen Accessoire: Sie trägt jetzt eine Kette mit einer Paua-Muschel. Die neuseeländische Perlmutt-Rarität ist genau genommen eine Meeresschnecke – und soll laut Experten Lebensfreude und Energie schenken, um Enttäuschungen oder Kummer hinter sich zu lassen.

Hat sie etwa auch schon bei Sarah etwas bewirkt? Immerhin wurde sie am vergangenen Wochenende endlich mal wieder mit Roberto gesichtet. Hand in Hand! Also wenn das so schnell geht, bestellen wir uns jetzt auch direkt so eine Kette…