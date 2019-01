Sarah Lombardi: Unfall-Drama

hat sich am rechten Bein verletzt und sich einen Muskelfaserriss zugezogen, wie die „Bild“-Zeitung berichtet. Die Sängerin lässt sich am Donnerstag von einem Spezialisten untersuchen.

Sie hat einen Muskelfaserriss

Schon in der vergangenen Folge von „Dancing on Ice“ litt die Ex-Frau von unter starken Schmerzen. Dennoch hat sie die Teilnahme nicht angebrochen und zog ihre Performance durch.

Ob sie jedoch in der kommenden Folge dabei sein wird, ist noch völlig unklar. Die Verletzung hat sie sich möglicherweise beim Training für die Show zugezogen. „Ich bin sehr traurig und werde alles dafür tun, dass ich wieder fit werde und weiter dabeibleiben kann. Ich habe so einen Spaß am Eislaufen und hoffe so sehr, dass ich schnell wieder trainieren kann“, sagt Sarah Lombardi in der „Bild“-Zeitung.