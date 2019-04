Sarah Lombardi: Verlobungs-Hammer!

Reddit this

Was für eine wundervolle Überraschung! Sarah Lombardi lässt die Verlobungs-Bombe platzen...

Sie hat "Ja" gesagt! tanzt bald wieder auf einer Hochzeit. Diesmal aber nicht auf ihrer eigenen...

Sarah Lombardi: Skandalöse Enthüllung um Freund Roberto

Sarah Lombardi macht die Verlobung bekannt

Sarah Lombardi ist so stolz. Sie bekommt bald eine neue Schwägerin. Denn wie die Sängerin jetzt bekannt gibt, hat sich ihr kleiner Bruder Gianluca Engels verlobt.

In Paris ging er vor seiner Liebsten Celine auf die Knie und stellte die Frage aller Fragen. Und seine Freundin hat natürlich "Ja" gesagt. Das macht nicht nur den 20-Jährigen happy. Auch Sarah kommt aus dem Schwärmen gar nicht mehr raus. "Stolz auf mein Bruderherz", schreibt sie glücklich bei und teilt das Bild, auf dem man den schönen Verlobungsrng direkt vor dem Eifelturm funkeln sieht.

Gianluca Engels hat sich verlobt Foto: Instagram/ Sarah Lombardi

Tritt auch Sarah Lombardi nochmal vor den Altar?

Mit nur 20 Jahren scheint Gianluca die Frau seines Lebens gefunden zu haben. So alt war auch Sarah als sie geheiratet hat. Die Liebe sollte aber nicht ewig halten. Aktuell ist sie mit ihrem Freund Roberto happy. Kann sie sich denn nochmal vorstellen zu heiraten? Ja! "Ich glaube schon, dass ich irgendwann noch mal den Gedanken haben werde, aber zurzeit ist er noch nicht da", verriet sie noch im letzten Jahr gegenüber "Promiflash". Vielleicht sehen wir also auch die 26-Jährige bald wieder in weiß...