Sarah Lombardi: Verplappert! Alessio verrät ihr süßes Geheimnis

Ihre Teilnahme bei "The Masked Singer" hielt Sarah Lombardi bis zuletzt geheim. Obwohl viele bereits ahnten, dass sie sich unter dem Skelett-Kostüm verbirgt, ließ die Sängerin sich nichts anmerken. Doch ihren Sohn Alessio konnte sie nicht so leicht an der Nase herumführen! Er bemerkte sofort, dass seine Mama sich unter der Verkleidung versteckt. Und so ein Geheimnis wollte er natürlich nicht für sich behalten!