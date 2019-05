Sarah Lombardi: Verplappert! Jetzt lüftet sie ihr süßes Geheimnis!

Huch, war das etwa so geplant? In einer unerwarteten Beichte lässt Sarah Lombardi nun die Bombe platzen und lüftet ihr süßes Geheimnis...

Jetzt ist es raus! Gerade erst machte die Meldung die Runde, dass Sarah Lombardi ab sofort bei "Das Supertalent" mit von der Partie ist. Nun die nächsten Neuigkeiten von der Ex von ...

Pietro Lombardi: Er lässt die Bombe auf Instagram platzen!

Sarah Lombardi lüftet ihr süßes Geheimnis

Wie Sarah nun berichtet, wird sie in ihrem neuen "Supertalent"-Job nicht das erste Mal auf der "Supertalent"-Showbühne zu sehen sein. Schon als kleines Kind nahm Sarah bereits an dem Format teil. So verrät sie gegenüber " ": "Das weiß einfach niemand, aber ich war damals auch beim 'Supertalent'. Da war ich noch ganz, ganz klein. Da war ich super aufgeregt, total nervös und habe es dann auch nicht weitergeschafft, weil ich einfach, ich glaube, ich habe nicht mal einen Ton rausbekommen." Was für zauberhafte Neuigkeiten! Kein Wunder, dass ihr ihre neue Tätigkeit beim "Supertalent" somit ganz besonders am Herzen liegt...

Sarah kann ihr Glück kaum fassen

"Ich freue mich wahnsinnig auf die vielen Talente, auf Bruce und vor allem mit zusammenzuarbeiten", erklärte Sarah, nachdem ihre Teilnahme bei " " bekannt gegeben wurde. Bleibt somit nur noch abzuwarten, wie Sarah ihre neue Herausforderung meistern wird. Wir drücken der dafür auf alle Fälle die Daumen.