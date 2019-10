Sarah Lombardi: Völlig am Ende! Jetzt platzt alles aus ihr heraus!

Oh je! Arme Sarah Lombardi! In einer traurigen Beichte lässt sie ihren Gefühlen nun freien Lauf...

Bei ist ordentlich was los! Nicht nur mit ihrer Karriere ist die momentan auf der absoluten Überholspur, auch privat läuft es bei ihr einfach super. Doch jetzt das Traurige...

Pietro Lombardi: Tränen-Drama vor laufenden Kameras

Sarah Lombardi hat alles im Griff

Erst vorgestern feierte Sarah Lombardi ihren 27ten Geburtstag im Kreise ihrer Liebsten. Auch Ex-Mann Pietro Lombardi war an diesem Tag mit von der Partie, wodurch die beiden bewiesen, dass sie ihren schlimmen Rosenkrieg hinter sich lassen konnten. Aber auch beruflich könnte es für Sarah momentan nicht besser laufen. Neben ihrem Job als "Supertalent"-Jurorin ist Sarah ab November mit "Holiday on Ice" auf großer Tour und kann erneut beweisen, dass sie es mit Kufen unter den Füßen voll drauf hat. Eigentlich ein Grund zur Freude! Wie sehr ihr das Training für die Eis-Show jedoch zusetzt, verrät Sarah nun in einer traurigen Beichte...

Sarah hat Verletzungen

Via " " meldet sich Sarah nun zu Wort und berichtet ihrer Community, dass sie ihr "Holiday on Ice"-Training ganz schön an ihre Grenzen bringt: "Ich habe mir die ganzen Knie aufgeschürft, weil wir so einen Knee Slide haben." Oh je! Die Arme! Aufgeben kommt für die Beauty dennoch nicht in Frage! So will sie ab dem 27.11.2019 durch ganz Deutschland touren, um mit ihrem Eispartner in zehn von zwölf deutschen Orten aufzutreten. Pro Show werden die beiden dann drei Auftritte haben. Definitiv ein straffes Programm...

Huch, so kennen wir Sarah ja gar nicht...